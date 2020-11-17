تشمل النقل والإطعام والتدريس.. مدارس مجانية للأيتام في كربلاء

2020/11/17 | 12:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كربلاء

أفتتحت مؤسسة خيرية، في كربلاء، باب التسجيل في مدارس السيدة رقية وعلي الاصغر، للأيتام الابتدائية والثانوية للبنين والبنات، في محافظة كربلاء.

وقال سعد الدين البناء، عضو مجلس إدارة مؤسسة ’’الإمام الرضا الخيرية’’ التابعة لممثلية مكتب المرجع الديني علي السيستاني، في بيان، إن "مؤسسة الإمام الرضا الخيرية للإغاثة والاسكان، التابعة لممثلية مكتب المرجع الديني الأعلى، فتحت باب التسجيل في مدارس السيدة رقية وعلي الاصغر للأيتام الابتدائية والثانوية للبنين والبنات للعام الدراسي الجديد (2020- 2021)".

وأوضح أن "المدارس توفر جميع الخدمات للطلبة مجانا من النقل والتعليم والقرطاسية والاطعام والعلاج الطبي للأيتام وخدمات اخرى".

وأضاف أن "ممثلية المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة مستمرة بتقديم الخدمات الضرورية للايتام ومساعدتهم".

وبين أن "ادارة روضة السيدة رقية للأيتام ومدارس اولاد مسلم (عليهم السلام) للأيتام (الذكور والاناث) التابعتين للعتبة الحسينية المقدسة أعلنتا عن بدء التسجيل لقبول الايتام لهذا العام"، لافتا الى أن "جميع الخدمات كذلك تقدم بالمجان".

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