اعتقال 3 ارهابيين انتحاريين في نينوى

2020/11/17 | 12:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من القاء القبض على ارهابيين انتحاريين من تنظيم داعش الارهابي في محافظة نينوى.

وقالت وكالة الاستخبارات في بيان: خلال متابعة عناصر عصابات داعش الارهابية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات نينوى في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على 3 ارهابيين والمطلوبين وفق احكام المادة 4 ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الارهابية والذي عملوا في مايسمى بكتيبة الانتحاريين الانغماسيين".

واضاف البيان انه "من خلال التحقيقات الاولية معهم اعترفوا بأنتمائهم لتلك العصابات الإجرامية وكانوا ضمن الكتيبة اعلاه".

PUKmedia اعلام وزارة الداخلية‌

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