(واخ) تنشر نتائج الدراسة الاعدادية

2020/11/17 | 12:30 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

وزارة التربية تنشر الرابط الالكتروني لنتائج الدراسة الإعدادية ( الفرع الاحيائي)/ لطلبة الخارجي والطلبة المنتظمين ممن أعتبر لهم هذا الامتحان دوراً أولاً ، للعام الدراسي 2019 – 2020 .

https://drive.google.com/drive/folders/15uwBo58kIvr3ozEYkBAFu76jZ_biyO7N?usp=sharing

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