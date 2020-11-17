ديالى.. 2000 دونم من البساتين “معلق” قطاف محاصيلها ودعوات عاجلة لانقاذ الموقف

2020/11/17 | 12:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى..كشف الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في محافظة ديالى، الثلاثاء، عن أكثر من 2000 دونم من البساتين معلق قطف محاصيل وسط دعوات عاجلة لانقاذ الموقف.وقال رئيس الاتحاد رعد مغامس التميمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “اكثر من 2000 دونم من البساتين في حوض شيخ بابا (75 كم شمال شرق بعقوبة)معلق قطف محاصيلها من الفواكه من الرمان والحمضيات والتمور منذ اشهر بسبب نشاط خلايا داعش الارهابي واستهدافها المتكرر للمزارعين بالعبوات او الكمائن ما ادى الى استشهاد واصابة العديد منهم”.واضاف التميمي،ان “الاسر تعتمد على محصول تلك البساتين في تامين لقمة الخبز لاطفالها وبقاءها محرمة تعني خسارة محصول كامل اي ملايين الدنانير”، داعيا القيادات الامنية الى “موقف عاجل لتأمين البساتين ودعوة الاهالي للوصول الى اليها وقطف ثمار المحاصيل ليتسنى تغطية مصاريفهم”.واشار التميمي الى انه” الموقف الامني في شيخ بابا وقراها يحتاج الى حسم واجراء يعيد الطمائنية للاهالي لتفادي ازمة اقتصادية خاصة وان 70% منهم يعتمد في رزقه على خيرات البساتين في تامين متطلبات الحياة”.انتهى 25 ف

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