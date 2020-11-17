التربية تنشر الرابط الالكتروني لنتائج الدراسة الإعدادية ( الفرع الاحيائي) لطلبة الخارجي

2020/11/17 | 12:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت وزارة التربية الرابط الالكتروني لنتائج الدراسة الإعدادية (الفرع الاحيائي)/ لطلبة الخارجي والطلبة المنتظمين ممن أعتبر لهم هذا الامتحان دوراً أولاً ، للعام الدراسي 2019 – 2020 .

https://drive.google.com/drive/folders/15uwBo58kIvr3ozEYkBAFu76jZ_biyO7N?usp=sharing

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