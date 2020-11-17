محمد علي الحكيم: أتوقع ان لا يكون العراق ضمن أولويات بايدن في السنة الأولى لإدارته

2020/11/17 | 12:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجح وزير الخارجية السابق محمد علي الحكيم، بأن لا يكون الملف العراقي على سلم أولويات الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن في السنة الأولى لحكومته.

ونصح الحكيم في تغريدة على تويتر، السياسيين العراقيين باتخاذ خطوات واضحة وهادئة وغير متسرعة نحو واشنطن، والعمل مع من يقود الملف العراقي بالإدارة الأميركية، سواء كان نائب الرئيس او وزارة الخارجية، مشددا على ضرورة التركيز على العلاقات الاقتصادية ومكافحة الإرهاب وتهدئة المنطقة.

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