شاهد لحظة التحام المركبة “كرو دراغون” بمحطة الفضاء الدولية

2020/11/17 | 12:32 - المصدر: قناة التغيير

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التحمت المركبة الفضائية كرو دراغون التابعة لشركة سبيس إكس بمحطة الفضاء الدولية في أول مهمة تناوب للطاقم.

والتحمت “كرو دراغون” أوتوماتيكيا بمحطة الفضاء الدولية بعد حوالي سبع وعشرين ساعة ونصف من إطلاقها من مركز كينيدي الفضائي.

ونقلت المركبة الفضائية أربعة رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية لينضموا إلى رائدين روسيين ورائدة أميركية موجودين فيها أصلا، ومن المقرر أن يبقوا ستة أشهر في المختبر المداري، على ارتفاع نحو اربعمئة كيلومتر عن الأرض.

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