اتهامات بالتحيز ضد الجمهوريين.. رئيسا فيسبوك وتويتر أمام مجلس الشيوخ

2020/11/17 | 12:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمثل رئيسا مجلس إدارة فيسبوك وتويتر الثلاثاء، في جلسة استماع ثانية أمام لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي في أقل من شهر حول دور شبكات التواصل الاجتماعي في النقاش العام في الولايات المتحدة.

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