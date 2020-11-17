وسائل إعلام: مستشارون اقنعوا ترامب بعدم المضي بتنفيذ ضربة ضد إيران

2020/11/17 | 12:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

قالت وسائل إعلام أمريكية إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، طلب خيارات لمهاجمة الموقع النووي الإيراني الرئيسي الأسبوع الماضي الا ان مستشاريه اقنعوه بعدم المضي بتنفيذ ضربة ضد إيران.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، قال مسؤول إن "ترامب طلب خلال اجتماع يوم الخميس 12 تشرين الثاني الجاري مع كبار مساعديه للأمن القومي، بمن فيهم نائب الرئيس مايك بنس والقائم بأعمال وزير الدفاع كريستوفر ميلر والجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة خيارات لمهاجمة إيران".

وأكد المسؤول أن "المستشارين أقنعوا ترامب بعدم المضي قدماً في تنفيذ الضربة، بسبب خطر نشوب صراع أوسع".

وأضاف المسؤول أن ترامب "طلب خيارات..



أعطوه السيناريوهات..



وقرر في نهاية المطاف عدم المضي قدما".

ورجحت الصحيفة، أن "الضربة كانت ستوجه لمفاعل "نطنز" الإيراني"، حيث ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الأربعاء الماضي، أن مخزون إيران من اليورانيوم أصبح أكبر بـ 12 مرة مما هو مسموح به بموجب الاتفاق النووي، الذي تخلى عنه ترامب في العام 2018.

كما أشارت الوكالة إلى أن "إيران لم تسمح لها بدخول موقع آخر مشتبه فيه، حيث توجد أدلة على نشاط نووي سابق"، بحسب "نيويورك تايمز".

المصدر: سبوتينك

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