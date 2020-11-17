2020/11/17 | 12:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 13 دقیقة

257 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت وزارة التربية، الثلاثاء، نتائج الدراسة الاعدادية (الفرع الاحيائي) لطلبة الخارجي والمنتظمين، فيما اطلقت التعليم العالي قناة قبول الطلبة النخبة للسنة الدراسية 2021/2020.

ونشرت وزارة التربية خلال بيان مقتضب اليوم (17 تشرين الثاني 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، الرابط الالكتروني لنتائج الدراسة الإعدادية (الفرع الاحيائي) لطلبة الخارجي والطلبة المنتظمين ممن أعتبر لهم هذا الامتحان دورا أولا، للعام الدراسي 2019–2020 .

https://drive.google.com/drive/folders/15uwBo58kIvr3ozEYkBAFu76jZ_biyO7N?usp=sharing

فيما ذكر المتحدث الرسمي بإسم وزارة التعليم العالي، حيدر العبودي، في بيان، إن قبول الطلبة في هذه القناة يشمل ذوي المعدلات (90%) فما فوق من خريجي الفرعين الاحيائي والتطبيقي، وأن التقديم يكون الى كليات الإدارة والاقتصاد ضمن أقسام إدارة الاعمال والاحصاء والإدارة العامة والإدارة الصناعية والمحاسبة والاقتصاد والعلوم المالية والمصرفية.

وأضاف أن ذوي معدلات (90%) فما فوق من خريجي الفرعين العلمي (إحيائي/تطبيقي) والأدبي يتاح لهم التقديم أيضا الى كليات القانون والتربية والتربية الأساسية.

وتابع أن الطلبة المشمولين في القبول هم خريجو الدراسة الإعدادية 2019/2018 والسنة الدراسية 2020/2019 وأن التقديم الى هذه القناة يستمر الى غاية 26/11/2020، لافتا الى أن الطالب الراغب بالتقديم الى هذه القناة ملزم بالتقديم في الوقت نفسه الى قناة القبول المركزي وقناة النخبة عبر بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة.

وأشار الى أن القبول ضمن هذه القناة في تخصص الإدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز يكون للطلبة من خريجي الفرعين الاحيائي والتطبيقي للسنتين الدراسيتين 2019/2018، 2020/2019، وأن الحد الأدنى للقبول في هذا التخصص 92%.

رابط التقديم: (www.dirasat-gate.org)

A.Sh

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تعلن نتائج الفرع الإحيائي.. والتعليم تطلق قناة قبول الطلبة النخبة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تعلن نتائج الفرع الإحيائي.. والتعليم تطلق قناة قبول الطلبة النخبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).