محافظات عدة تشهد احتجاجا لموظفي العقود والمحاضرين المجانيين على تأخر الرواتب (صور)

2020/11/17 | 12:55 - المصدر: NRT عربية

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تظاهرة لاصحاب العقود

فوتو: أرشيف

منذ 25 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

شهدت عدة محافظات، الثلاثاء، تظاهرات لموظفي العقود والمحاضرين المجانيين للمطالبة بصرف مستحقاتهم المتأخرة.

وأفاد مصدر امني، اليوم، 17 تشرين الثاني 2020، ان موظفي العقود في وزارة الكهرباء، تظاهروا أمام وزارة المالية في العاصمة بغداد، مطالبين بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ شهر آذار الماضي.

وأضاف، أن المتظاهرين رفعوا لافتات طالبوا من خلالها بصرف مستحقاتهم بشكل سريع وعاجل.

كما شهدت ذي قار اعتصاما مفتوحا للمحاضرين للمطالبة بتحويلهم إلى عقود وزارية.

وفي المثنى تظاهر عدد من العاملين بنظام العقود في دائرة الكهرباء اليوم، احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم لأكثر من 6 أشهر، حيث أكدوا ان مطالبهم تتلخص بتحويلهم إلى الملاك الدائم وصرف أجورهم استنادا لقرار مجلس الوزراء المرقم 315، موضحين أن عددهم يصل إلى 550 متعاقد موزعين على أقسام المديرية.

وأشاروا إلى أنهم سيتوقفون عن العمل في حال عدم تحقيق تلك المطالب من قبل الجهات المعنية.

ر.إ

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