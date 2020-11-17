توقعات متشائمة قد تعمق خسارات العراق العام المقبل

2020/11/17 | 12:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

بالرغم من التغييرات التي احدثتها الاخبار الايجابية للقاحات كورونا، وتوقعات انتعاش الطلب على النفط، إلا ان منظمة اوبك يبدو ان لديها تصورات اخرى “متشائمة”.

وأظهرت وثيقة أطلعت عليها رويترز أن منظمة أوبك وحلفاءها عدلوا تصورات الطلب لعام 2021 بتوقعات لطلب أضعف عما هو مقدر من قبل ما يدعم الدعوة لسياسة إمدادات أكثر تشددا العام المقبل.

وذكر تقرير للجنة الفنية المشتركة وتضم مسؤولين في الدول المنتجة للنفط في مجموعة بأوبك+ “بالنسبة لعام 2021، يُتوقع نمو الطلب 6.2 مليون برميل يوميا، على أساس سنوي، مما يمثل تعديلا نزوليا قدره 0.3 مليون برميل يوميا مقارنة بتقييم الشهر الماضي”.

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