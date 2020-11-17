الخبز المقدس يشارك في مهرجان ايدفا الدولي

2020/11/17 | 12:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رُفع النقاب عن الملصق للفيلم الوثائقي "الخبز المقدس" للمخرج "رحيم ذبیحي"، ومن إنتاج "تورج أصلاني" وشركة "ماد موفي"، بغية المشاركة في القسم المسابقة الرئيسية "أفلام متوسطة الطول" Mid-Length في مهرجان أمستردام الدولي للأفلام الوثائقية بدورته الثالثة والثلاثين (ايدفا).

كشف القائمون على العمل عن المُلصق للفيلم الوثائقي "الخبز المقدس" (نان مقدس) Holy Bread أحدث أعمال المرحوم "رحيم ذبيحي"، الفيلم الذي أنتجه المخرج والمصوّر الايراني الذي تألق في فئة الافلام التجريبية (تورج أصلاني) وشركة "ماد موفي" MAD Movie.

ليشارك "الخبز المقدس" في أول ظهور دولي له، في القسم التنافسي من "الأفلام شبه الروائية" في مهرجان أمستردام الدولي للأفلام الوثائقية الثالث والثلاثين - «ایدفا» IDFA في هولندا ممثلا السينما الإيرانية.

والملصق من تصميم "مريم برادران" ولحضور هذا الحدث تم الكشف عن السينما ومهرجانات سينمائية دولية أخرى وعروض أجنبية.

وأشرف على التوزيع الدولي لهذا الفيلم الوثائقي شركة " تصوير جوستار الالهة الفارسية" (إلي إيمج) Eli Image تحت إدارة "الهه نوبخت".

ورغم أن الراحل "رحيم ذبيحي" قُتل منذ عدّة السنوات الأخيرة وبرفقته احد المسؤولين الاكراد، خلال تصوير وإخراج فيلمه الوثائقي "الخبز المقدس".



إلا أنه بسبب موته المأساوي والمفجع والجبان للغاية، ظل هذا الفيلم الوثائقي نصف منتهي، وأكمله "تورج أصلاني" الذي أنتجه بتعاطفه ومتابعته وأعده للعرض في المهرجانات الدولية.

ويعدّ مهرجان أمستردام الدولي للأفلام الوثائقية ـ "ايدفا" أحد أكثر المهرجانات الوثائقية شهرة في العالم، وتقام مسابقة "الافلام الطويلة" التنافسية وقسم "أفلام وثائقية نصف طويلة و"أفلام وثائقية طلابية" و "أطفال وأفلام وثائقية" وقسم Luminous غير التنافسي وقسم Frontlight غير التنافسي في الفترة من 16 نوفمبر إلى 6 ديسمبر 2020 في أمستردام بهولندا.

ومن أعضاء فريق فيلم "الخبز المقدس" الوثائقي:

الكاتب والمخرج: الراحل رحيم ذبيحي، إنتاج: تورج اصلاني، مونتاج: امير اديب برور، هندسة صوت: محمد خرسند، موسيقى: صادق آزمند، تصوير: محمد نوري و محمد فكوري و مهدي ازادي و صلاح كريمي، مسجّل الصوت: زانيار كاكه خاني، تمويل: حليمة احمدزاده و فرشته جغتايي، مؤثرات خاصة و تصحيح الضوء و ألوان: علي رضا قادري اقدم، تنسيق وتخطيط ومساعد مخرج: عثمان محمدي، مستشار اعلامي: منصور جهاني و منوتشهر جهاني، انتاج مشترك: الهه نوبخت، القسم الدولي: تصوير سعة الالهة فارسي (الي ايميج)، إنتاج شركة "ماد موفي" MAD Movie، سنة الإنتاج: 2020.

PUKmedia / منصور جهاني / طهران ‌

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