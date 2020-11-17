الجبوري: الكاظمي ارتكب خطأ فادحاً بمصادقته على اتفاق الوقف السني

2020/11/17 | 12:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب احمد الجبوري، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ارتكب خطأَ فادحاً بمصادقته على اتفاق الوقف السني.

وقال الجبوري في تغريدة على “تويتر” إنه “خلافاً لورقة الاتفاق التي نظمها مجلس الأوقاف الأعلى للوقف السني حول الفك والعزل للوقفين، الكاظمي ارتكب خطأ فادحًا اوقعهُ به سعد كمبش‬ المعروف بانتهازيتهِ وفساده وسوء ادارته عندما صادق على الاتفاق”.

‏واضاف “لابد من إلغاء الاتفاق وعزله فوراً وفتح كافة ملفات فساد الوقف السني”.

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