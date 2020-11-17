الفتح: لاحديث عن السيادة الا بعد خروج الامريكان وتقليص حجم سفارتهم

2020/11/17 | 13:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد ..اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر , الثلاثاء , أن العراق يفتقد لسيادة وطنية في ظل التواجد العسكري الأمريكي ولايمكن لاي احد ان يتحدث عن السيادة واجوائنا مستباحة للطيران الأمريكي، مشددا على ضرورة تقليص حجم السفارة الأميركية.وقال جابر في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” السيادة الوطنية في ظل تواجد القوات الامريكية وعدم اعترافها بقرار الشعب غير موجودة ولايمكن لاي احد ان يتحدث عن سيادة البلاد ” .وأضاف ان ” أي بلد من بلدان تتواجد عدد من القواعد العسكرية واجوائه مسباحة لدولة معينة فان سيادته بالتأكيد مفقودة وهذا ما هو موجود حاليا في العراق ” , مبينا ان ” السفارة الامريكية التي تعد اكبر السفارات عددا من الموظفيين في العالم امر غريب على الأعراف الدبلوماسية”.وطالب جابر الحكومة والقوى السياسية بـ”العمل الجاد وقبل كل شيء الى اجبار الامريكان بالرحيل حتى اخر جندي امتثالا الى قرار الشعب الذي صوت عليه , إضافة الى قيام وزارة الخارجية ان تطلب بتقليص حجم موظفي السفارة الامريكية بما يتفق مع الأعراف الدبلوماسية ” .



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