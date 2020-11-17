بعد انضمام لبرشلونة.. بيدري يوجه الشكر لريال مدريد

2020/11/17 | 13:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب نجم برشلونة الواعد، بيدري، عن شكره لريال مدريد بعد أن رفض النادي الملكي التوقيع معه سابقا، وفقا لما ذكرت صحيفة "أس" الإسبانية.

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