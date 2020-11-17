شركة الزيوت النباتية: قلة التسويق لم تمنعنا عن الإنتاج

2020/11/17 | 13:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

أكدت شركة الزيوت النباتية، أحد تشكيلات وزارة الصناعة، اليوم الثلاثاء، استمرار مصانعها في العمل على الرغم من قلة الإنتاج والتسويق.

وقال مدير عام الشركة محمد عبد الجبار لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "صناعة الزيوت النباتية لم تندثر ولم تنته، ولكن بسبب الواقع السيئ للأسواق المحلية عبر فتح المنافذ الحدودية دون فحص أو استيفاء رسوم التعريفة الجمركية جعل المستهلك لا يستطيع التمييز بين المنتج المطابق للمواصفات وغير المطابق"، لافتاً إلى أن "جميع مصانعنا لم تتوقف عن الإنتاج على الرغم من قلة التسويق".

وأضاف أن "منتجاتنا تباع حالياً في مراكز البيع المباشر في العراق فضلاً عن بعض السيارات الجوالة وحسب إمكانياتنا ومواردنا المالية الذاتية"، مشيراً إلى أن "هذا الموضوع تأثر كثيراً بتخصيص الميزانيات التخطيطية للشركة والمصادق عليها من وزارة المالية، حيث إنها لا توازي ما تقوم به الشركة من إنتاج وبالنتيجة يؤثر في إمكانيات وطاقات إنتاج الشركة".

وأوضح أن "شركة الزيوت النباتية سابقاً مبنية على أساس إنتاج السمن النباتي وليس الزيت النباتي لكن بعد 2003، وبعد شروط وزارة التجارة باكتفائها بالزيت وعدم قبول السمن جعلت الشركة تتجه لتطوير الزيت النباتي وتعبئته"، مبيناً أن "الشركة في طور التعاقد مع وزارة التجارة وسنقوم بتجهيزها بمادة الزيت السائل فيما لو تم التعاقد".

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