2020/11/17 | 13:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتحاد العراقي لكرة القدم

المعلومة/بغداد..اعلنت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم، اصابة حارس مرمى المنتخب الوطني جلال حسن، بفيروس كورونا.

وقال الناطق باسم الهيئة هشام محمد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “حارس مرمى المنتخب الوطني جلال حسن سيغيب عن مواجهة اوزباكستان بسبب اصابته بفيروس كورونا”.

واوضح أن “حسن تم نقله الى المستشفى بعد تأكد اصابته بالفيروس وهو الان يخضع للحجر الصحي وسيغيب عن مباراة اليوم امام اوزباكستان”.

يذكر ان المباراة ستقام عند الساعة الخامسة بتوقيت بغداد.



انتهى /25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيروس كورونا يغيب حامي عرين اسود الرافدين عن مواجهة اوزباكستان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيروس كورونا يغيب حامي عرين اسود الرافدين عن مواجهة اوزباكستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).