المالكي في اجتماع مع قاسم الأعرجي: لا بد من وضع البلد على الطريق الصحيح

2020/11/17 | 13:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

ناقش مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، الثلاثاء، مع رئيس إئتلاف دولة القانون نوري المالكي الاوضاع السياسية والأمنية في البلاد.

وقال المكتب الإعلامي للاعرجي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (17 تشرين الثاني 2020) إن "مستشار الأمن القومي التقى زعيم ائتلاف دولة القانون صباح اليوم وجرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة، والتحديات التي تواجه البلد، والسبل الكفيلة بالخروج من الأزمات التي يمر بها العراق".

وبحسب البيان، "أكد المالكي على أن المرحلة الراهنة تحتاج الى حراك واسع وجهود حثيثة، من أجل لملمة الشتات ووضع البلد على الطريق الصحيح".

من جهته أكد الأعرجي على أن "مايمر به البلد من تحديات يحتاج الى مزيد من التفاني والتعاون، للعبور به والحفاظ على ما تحقق من أمن واستقرار".

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