إحباط محاولة بيع عقار عائد للدولة في محافظة نينوى

2020/11/17 | 13:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة إحباط محاولة بيع عقار تعود ملكيته لوزارة المالية في محافظة نينوى.

الهيئة أكدت في بيان أن الملاكات التابعة لها في نينوى تمكنت من ضبط المتهم بالجرم المشهود أثناء قيامه ببيع العقار العائدة ملكيته إلى وزارة المالية لأحد المواطنين باستخدام أوراق مزورة وانتحال المتهم صفة وكيل المالك الأصلي، فضلا على التمكن من ضبط محاسب في مديرية التسجيل العقاري بالمحافظة بتهمة الرشوة.

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