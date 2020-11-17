العملية العسكرية في “تيغراي” بأثيوبيا ستدخل مرحلتها النهائية

2020/11/17 | 13:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس الوزراء الأثيوبي أبيي أحمد، أن العملية العسكرية الجارية في منطقة تيغراي المنشقة ستدخل مرحلتها النهائية خلال الأيام المقبلة.

وأسفرت المعارك عن مئات القتلى ودفعت أكثر من خمسة وعشرين ألف شخص للفرار إلى السودان المجاور.

وأكد أبيي أن قوات جبهة تحرير شعب تيغراي تحتضر ودعا جنودها إلى الانتفاض والانشقاق لصالح الجيش الفدرالي في اليومين أو الأيام الثلاثة المقبلة.

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