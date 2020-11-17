2020/11/17 | 13:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { بغداد: الفرات نيوز}شدد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ومستشار الامن القومي قاسم الاعرجي ،الثلاثاء، على ضرورة لملمة الشتات ووضع البلد على الطريق الصحيح للعبور بالبلد إلى الامان والاستقرار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي والاعرجي يشددان على ضرورة لملمة الشتات ووضع البلد على الطريق الصحيح) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي والاعرجي يشددان على ضرورة لملمة الشتات ووضع البلد على الطريق الصحيح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).