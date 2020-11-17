تعرف على  أفضل الأطعمة لتعزيز جهاز مناعتك خلال فصل الشتاء

2020/11/17 | 13:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يقول الخبراء إن ما يأكله الإنسان خلال فصل الشتاء يساعده على حمايته من الأمراض المعدية، مثل نزلات البرد والإنفلونزا وكورونا.

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