اصابة نجم منتخب مصر والارسنال محمد النني بكورونا

2020/11/17 | 13:16 - المصدر: سفن سكاي

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إصابة لاعب المنتخب الوطني وفريق الأرسنال محمد النني بفيروس كورونا.

وأضاف الاتحاد المصري أن اللاعب، 28 سنة، لا يعاني من أية أعراض لكوفيد-19، لكن نتيجة اختبار الكشف عن الوباء جاءت إيجابية يوم الثلاثاء فور وصوله إلى توجو للمشاركة في مباراة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وتأتي إصابة النني بعد أيام قليلة من إعلان الاتحاد المصري إصابة زميله في المنتخب ومهاجم ليفربول محمد صلاح بالفيروس الجمعة الماضية.

وأضاف بيان الاتحاد بخصوص النني أن نتيجة اختبارات الكشف عن فيروس كورونا التي خضع لها النني جاءت سلبية ثلاث مرات بعد سفره من إنجلترا إلى مصر، بما في ذلك نتيجة الاختبار الذي خضع له بعد مباراة الذهاب مع توجو السبت الماضي، والتي انتهت بفوز المنتخب المصري بهدف مقابل لا شيء، وشارك فيها اللاعب طوال التسعين دقيقة.

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