الاعسم: ترامب غير قادر على استهداف العراق والكاظمي اخفق في حفظ السيادة

2020/11/17 | 13:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..اكد المستشار العسكري السابق صفاء الاعسم، الثلاثاء، عدم امتلاك الرئيس الاميركي دونالد ترامب اية قدرة على ضرب العراق او ايران، مبينا ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اخفق في حماية سيادة العراق او وضع حد للانتهاكات المتكررة.وقال الاعسم في تصريح لـ/المعلومة/ ان “الانتهاكات الاميركية ضد العراق معلنة وتمثل خرقا كبيرا للمواثيق الدولية الا ان الحكومة تقاعست عن وضع حد لتلك الخروقات”.واضاف ان “الخرق الابرز كان استهداف احد عمدة الدولة وامنها الشهيد ابو مهدي المهندس في مطار بغداد الا ان العلاقات العراقية الاميركية بقيت كما هي وتحسنت في قدوم الكاظمي”.واشار الى ان “الهجمات التركية على شمال العراق وتوسعها وانشاء قواعد جديدة زاد بشكل كبير”، مبينات أن “حكومة الكاظمي بفتح اي حوار او اقناع الاتراك بضرورة حفظ حسن الجوار”.ولفت الاعسم إلى أن “تهديد الرئيس الاميركي دونالد ترامب بشن هجمات على العراق غير جدية كونه اكمل ولايته وما تبقى منها هي فترة تمشية الامور دون شن اي هجمات الا بموافقة الكونغرس”.انتهى/ 25د

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