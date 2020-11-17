العشرات من الموظفين عقود وزارة الكهرباء يتظاهرون أمام وزارة المالية

2020/11/17 | 13:16 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد العشرات من الموظفين العقود في وزارة الكهرباء يتظاهرون أمام وزارة المالية للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ أشهر”.

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