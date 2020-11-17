مصرف الرشيد يصدر توضيحا بشأن إيقاف السلف

2020/11/17 | 13:18 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلن مصرف الرشيد، الثلاثاء، عن الاستمرار برفع سلف الموظفين التي سبق وأن تم ترويجها في الفروع والإيقاف يشمل الترويج الجديد فقط.وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “إعلان الإيقاف يشمل الترويج الجديد فقط ولفترة قصيرة ،وأن المصرف سيستأنف الترويج بداية العام 2021”.وأضاف البيان، أن “الإيقاف جاء لأغراض تطبيق حسابات الفروع المروجة مع قسم البطاقات والقنوات الالكترونية ،وكذلك التحول إلى النظام الإلكتروني للتقديم ،الذي سيسهم في إنجاز المعاملات خلال أيام”.وأشار إلى أن “المصرف أعلن رفع عدد من سلف الموظفين ،والمتقاعدين ،ومنتسبي وزارة الداخلية ،ودعا جميع المستفيدين ممن سترسل لهم رسائل نصية إلى مراجعة فروع المصرف أو منافذ الدفع الإلكتروني لاستلامها”.



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