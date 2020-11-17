خبير قانوني : لابد من حل البرلمان قبل شهرين من تاريخ ٦ حزيران لاجراء الانتخابات المبكرة

2020/11/17 | 13:37 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكد الخبير القانوني علي التميمي ، لابد من حل البرلمان وفق المادة ٦٤ الدستور قبل شهرين من تاريخ ٦ حزيران ، فبدون الحل لايمكن إجراء الانتخابات المبكرة”.

وقال التميمي في رأي قانوني حصلت “خبر برس” نسخة منه ، ان” رئيس الجمهورية برهم صالح صادق على قانون الإنتخابات التشريعية رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠ وأصبح واجب التنفيذ حتى لو تم الطعن به أمام المحكمة الاتحادية سيكون الطعن معلق لحين حل إشكالية المحكمة الاتحادية العليا التي تبت في ذلك “.

واشار الى ان” تشريع أو تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا أما تعديل قانونها ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ او تشريع قانونها الدستوري المنصوص عليه في المادة ٩٢ من الدستور وبدون حل ذلك لايمكن إجراء لا انتخابات مبكرة ولا عادية لان هذه المحكمة الاتحادية العليا هي من يصادق على النتائج النهائية للانتخابات فلا يمكن وفق هذه الحالة المصادقة على اي انتخابات مبكرة أو عادية”.

واكد ” لابد من حل البرلمان وفق المادة ٦٤ الدستور قبل شهرين من تاريخ ٦ حزيران فبدون هذا الحل لايمكن إجراء الانتخابات المبكرة لان عمر البرلمان ٤ سنوات فلا يمكن قطع هذه المدة الا بحل البرلمان ويحل البرلمان أما بطلب ثلث أعضاء البرلمان وموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء يعني نصف العدد الكلي زائد واحد بعد تحقق النصاب القانوني أو بطلب من رئيس رئيس مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهوريه عندها يدعو رئيس الجمهورية إلى انتخابات عامة في البلد خلال شهرين من تاريخ تاريخ الحل”.

واضاف ” لابد كذلك من تخصيص موازنة خاصة للمفوضية حتى تقوم بعملها من جلب الأجهزة وتهيئة كوادرها”.

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