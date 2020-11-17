2020/11/17 | 13:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تنطلق فعاليات معرض الكتاب الدولي في نسخته الثانية، في مدينة السليمانية، يوم غد الاربعاء بمشاركة العديد من دور الطباعة والنشر المحلية والأجنبية.



وقال النائب الاول لرئيس غرفة التجارة والصناعة في السليمانية، ياسين رحيم فرج، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مدير العلاقات والتسويق للمعرض شوقي عمر محمود، تابعه "ناس" (17 تشرين الثاني 2020)، إن "عقدا لدينا مع شركة (اطلس الاصيل) التي ستقوم بتنظيم نشاطات وفعاليات المعرض".

وأضاف أن "المعرض سيكون منبرا للكتّاب والمؤلفين والمثقفين كافة في اقليم كوردستان والعراق لعرض نتاجاتهم ومؤلفاتهم، وسيكون مكانا للتلاقح الفكري مع الاجانب القادمين من الخارج لحضور المعرض".

بدوره، قال فرج، إن "معرض السليمانية الدولي بذل جهودا لانطلاق المعرض بدورته الثانية"، لافتاً إلى "مشاركة دور النشر والطباعة من الدول المجاورة ومن مختلف قارات العالم وأجزاء كوردستان الكبرى الاربعة".

وأكد أن هذا "الحدث مهم بالنسبة الى السليمانية ليس فقط من ناحية نشر الكتب بل سيحرك السوق في المحافظة لان المعرض سيستقبل عشرات الالاف من الزوار داخليا والالاف خارجيا".

ومن المقرر ان ينطلق المعرض بدورته الثانية بمناسبة الذكرى الـ 236 لتأسيس عاصمة الثقافة في اقليم كردستان.

وانطلق المعرض بنسخته الاولى العام الماضي بالموعد ذاته بمشاركة أكثر من 300 دار طباعة و نشر محلية واجنبية وبعرض الالاف من عناوين المؤلفات والمنشورات والبحوث.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بانتظار عشرات الآلاف من الزوار .. معرض السليمانية للكتاب يستعد للانطلاق غداً) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بانتظار عشرات الآلاف من الزوار .. معرض السليمانية للكتاب يستعد للانطلاق غداً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).