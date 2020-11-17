الحشد يعلن اعتقال عنصرين من”داعش” في خانقين

2020/11/17 | 13:45 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اعلن قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي، الثلاثاء، اعتقال عنصرين من”د١١عش” في قضاء خانقين.

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