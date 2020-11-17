2020/11/17 | 13:46 - المصدر: عين العراق

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الرياضة

الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 | 01:36 مساءً | عدد القراءات : 16

طلب صعب عجل برحيل سواريز عن الكامب نو

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن طلب عجَّل برحيل الأوروجواياني لويس سواريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، عن برشلونة.

ورحل سواريز عن برشلونة الصيف الماضي، وقبل عام على انتهاء تعاقده مع النادي الكتالوني.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإنَّ سواريز طلب تجديد عقده مع برشلونة لمدة 4 مواسم، وبالتالي البقاء مع البارسا حتى بلوغ 37 عامًا.

وأشارت إلى أنَّ أعضاء مجلس إدارة برشلونة لم يروا أن طلب سواريز واقعيًا، لا سيما بالنظر إلى عمره ومستواه الفني.

وأوضحت أن برشلونة أنهى علاقته مع سواريز، بعدما أبلغه المدرب رونالد كومان أنه خارج حسابات النادي هذا الموسم عبر اتصال هاتفي.

يذكر أن كومان صرح في مؤتمر صحفي من قبل، أن قرار الاستغناء عن سواريز، اتُخذ من قبل مجلس الإدارة.

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