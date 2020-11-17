انطلاق مسابقة إعمار جامع النوري بالموصل.. ووزيرة الثقافة الاماراتية تطلق دعوة للمعماريين حول العالم إلى المساهمة

2020/11/17 | 13:46 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

دعت وزيرة الثقافة و الشباب في دولة الامارات العربية المتحدة الدكتورة نورة الكعبي، المصممين والمعماريين في جميع انحاء العالم للمساهمة باعادة اعمار جامع النوري في الموصل.

وقالت الكعبي في تغريدة رصدتها “يس عراق”، إن “الجامع النوري قيمة حضارية إنسانية، احتضنت الموصل الكثير من الثقافات والحضارات والأديان”.

واضافت: “اليوم ندعو المصممين والمعماريين من جميع أنحاء العالم للمساهمة في إعادة إعمار الجامع من خلال مسابقة معماريّة دوليّة”.

الجامع النوري قيمة حضارية إنسانية… احتضنت الموصل الكثير من الثقافات والحضارات والأديان… واليوم ندعو المصممين والمعماريين من جميع أنحاء العالم للمساهمة في إعادة إعمار الجامع من خلال مسابقة معماريّة دوليّة ..للتقديم:https://t.co/psLsiJ4Yc4

— نورة بنت محمد الكعبي (@NouraAlKaabi) November 17, 2020

واطلقت يونسكو مسابقة معماريّة دوليّة لإعادة إعمار وإعادة تأهيل مجمع جامع النوري في مدينة الموصل العراقية، بدعم من دولة الإمارات.

اليونسكو تطلق مسابقة معماريّة دوليّة لإعادة إعمار وإعادة تأهيل مجمع جامع النوري في مدينة الموصل العراقية، بدعم من دولة الإمارات.للتقديم: https://t.co/nyzjW5LUBO… pic.twitter.com/KHFVX1hVhY

— وزارة الثقافة والشباب (@mckduae) November 17, 2020

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