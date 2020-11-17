جامعة للدفاع الجوي الايراني تعلن استعدادها لقبول الطلاب العراقيين

2020/11/17 | 13:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية : الفرات نيوز} اعلن قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الإيراني، اليوم الثلاثاء، استعداد جامعة خاتم الأنبياء (ص) للدفاع الجوي لقبول طلاب من العراق والتعاون مع بغداد في مجال نقل العلوم العسكرية.

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