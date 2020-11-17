نتائج السادس الاعدادي {الدور الأول} لطلبة الخارجي

2020/11/17 | 13:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة التربية، النتائج النهائية للامتحانات العامة للصف السادس الاعدادي / الدور الاول ، لطلبة الخارجي والطلبة المنتظمين ممن أعتبر لهم هذا الامتحان دوراً أولاً، للعام الدراسي 2019 – 2020.

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