الأمن النيابية: هناك شبه اتفاق على تمرير التجنيد الالزامي .. ولكن

2020/11/17 | 13:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد..بين عضو لجنة الدفاع النيابية بدر الزيادي، الثلاثاء ، ان وضع الحكومة العراقية لا يسمح بإقرار قانون التجنيد الإلزامي بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها العراق ، مؤكدا ان هناك شبه اتفاق على تمرير القانون داخل مجلس النواب.وقال الزيادي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “قانون التجنيد الإلزامي المعمول به في أغلب دول العالم قانون جيد ومن الضروري إعادته والعمل به لكن وضع الحكومة العراقية لا يسمح بإقراره بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها العراق”.وأضاف أن “القانون موجود حاليا في اروقة إدراج مجلس شورى الدولة وهناك شبه اتفاق على تمرير القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية”.وأشار إلى أن “من أهمية التجنيد الإلزامي تهيئة شاب قوي يمكن الاستفادة منهم في أوقات الطوارئ أو العدوان المفاجئ على البلاد”.



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