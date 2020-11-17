جلال حسن يكشف اخر مستجدات وضعه الصحي

2020/11/17 | 13:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..كشف حارس مرمى المنتخب الوطني جلال حسن، اخر مستجدات وضعه الصحي بعد اصابته بفيروس كورونا.

وقال حسن في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “وضعي الصحي مستقر نوعاً ما، ولا توجد أي مضاعفات او تخوف من الاصابة كون الاعراض بسيطة”.

واوضح ان “الفحوص الطبية اظهرت اصابتي الطفيفة بالفيروس كوني كنت ملامساً للمدرب المساعد اليتش، بالتالي سيخضع كلانا للحجر”.

وسيغيب جلال عن مباراة اليوم امام اوزباكستان في دبي.



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