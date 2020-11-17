الانبار توضح حقيقة التحليق الكثيف للطيران الحربي في بعض من مدن المحافظة

2020/11/17 | 13:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..اوضح مسؤول امني رفيع المستوى في محافظة الانبار، الثلاثاء، حقيقة تحليق طيران حربي كثيف في سماء بعض من مدن المحافظة .وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مدينة الفلوجة ومناطق مختلفة من مدن الانبار شهدت تحليق طيران حربي كثيف لأول مرة منذ انتهاء عمليات التحرير على خلفية وجود خلية ارهابية تنوي القيام بعمليات مهاجمة القوات الامنية في الفلوجة وبغداد ومحافظات العراق الأخرى”.واضاف المصدر، ان” قوة من مكافحة الارهاب وبدعم جوي تقوم بعمليات رصد لحركة خلية ارهابية تنوي القيام بعمليات زعزعة امن واستقرار المناطق المحررة ومناطق أخرى”.وأوضح، أن “الانباء التي تحدثت عن وجود توترات امنية غير واضحة المعالم لا اساس لها من الصحة وان الوضع الامني امن ومستقر في عموم مدن الانبار وصولا الى محافظة بغداد”، مؤكدا “وجود عمليات استباقية لإحباط محاولة زعزعة امن واستقرار المناطق المحررة “.



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