قتلى وجرحى بانفجار أسطوانات غاز في مصنع شمال إسرائيل (صور)

2020/11/17 | 13:57 - المصدر: NRT عربية

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انفجار في مصنع اسرائيلي

فوتو: أرشيف

منذ 3 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أفاد المركز الفلسطيني للإعلام، الثلاثاء، بوقوع انفجار اسطوانات غاز بمصنع في منطقة أسدود الإسرائيلية، فيما أكدت مصادر إسرائيلية وقوع قتلى وجرحى.

وذكر المركز ان شخصين لقيا مصرعهما، اليوم، 17 تشرين الثاني 2020، فيما أصيب آخران بجروح في انفجار بمصنع للمعادن في منطقة أسدود، مبينا أن الشرطة تحقق في اشتباه في وقوع حادث عمل.

وبحسب تحقيق أولي فقد انخرط القتيلان الاثنان في عملية لحام وقع خلالها عطل أدى إلى انفجار خزان غاز.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جرحى جراء انفجار داخل مصنع في المنطقة الصناعية أسدود، وعلى الفور هرع طاقم طبي للمكان، حيث تواجد بمكان الانفجار 4 أشخاص، وأعلن الطاقم الطبي وفاة عاملين على الفور، وهما بالأربعينيات من العمر.

كما قدم الطاقم الطبي الإسعافات الأولية لعاملين آخرين في الأربعينيات من العمر وصفت حالتهما بالمتوسطة، حيث تم نقلهما إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وكشف التحقيق الأولي للواقعة أن القتيلين أحدهما مواطن بالمنطقة والآخر مواطن تركي، وقد انخرطوا في عملية لحام وقع خلالها عطل أدى إلى انفجار خزان غاز، كما تم العثور على نفايات معدنية تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي بالمصنع، وحاليا تقوم وزارة العمل الإسرائيلية بفحص النفايات لتحديد ما إذا كانت تحتوى على مواد متفجرة أو أسلحة جمعت عن طريق الخطأ.

ر.إ

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