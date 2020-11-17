النصر يحذر من تحويل ''انتفاضة تشرين'' الى ايقونة تاريخية وعدم تجسيدها سياسيا

2020/11/17 | 13:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

حذر ائتلاف النصر، الثلاثاء، من تحويل "انتفاضة تشرين" الى ايقونة تاريخية، وعدم تجسيد اهدافها في النظام السياسي.

وقال الائتلاف في بيان مقتضب، اليوم (17 تشرين الثاني 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي: "نحذر من محاولات إفراغ انتفاضة تشرين الشبابية من محتواها الإصلاحي، أو تحويلها (لايقونة تاريخية) بمعزل عن تجسيد أهدافها بجسد النظام السياسي".

وفي ذات السياق ذكر الكاتب مهدي قاسم أن "مطالب المتظاهرين كانت ولازالت أكثرمن مشروعة متجسدة أصلا بالخبز والعمل والخدمات وتصفية مظاهر الفساد، في بلد تزداد فيه أعداد الفقراء والمعدمين يوما بعد يوم، بتواز مع أعداد العاطلين عن العمل الذين تضيف إليهم أو تقذف الجامعات والكليات الحكومية والأهلية لينضموا إلى جيوش العاطلين السابقين".

واضاف ان "الحاقدين على المتظاهرين حقدا هستريا مريضا، يرتعبون حتى من فكرة تغيير أو إصلاح هذا النظام الإسلامي المافياوي السرطاني الفاسد حتى النخاع، و الذي ليس له مثيلا في تاريخنا المعاصر قطعا، من شدة فساده ومهزلته المضحكة والمبكية، فنجدهم يستنفرون كل جهودهم وقواهم لحماية أحزاب سلطة الفساد هذه، دفاعا مستميتا، على غرار الهتاف البدوي القائم منذ عصر الجاهلية (انصر أخاك ظالما ومظلوما)، وذلك لاعتقادهم أن الدفاع عن هذا النظام الفاسد هو نفس الدفاع عن أركان الدين والمذهب.

وأوضح أنه لم "يستطع كتاب وجرائد وكل المؤسسات الوسائل الإعلامية الضخمة للنظام السابق من تشويه سمعة الانتفاضة الشعبانية بحيث أنها قد دونت بين صفحات التاريخ كانتفاضة شعبية ضد الدكتاتورية والظلم ــ على الرغم من أخطاء كثيرة و جرائم انتقام وحشية التي رافقتها ــ فكذلك سوف تفشل كل المحاولات الخبيثة لبعض المحسوبين على أحزاب سلطة الفساد من تشويه سمعة انتفاضة تشرين المجيدة".حسب قوله.

A.Sh

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