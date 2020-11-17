السعودية تهدي العراق 15 شاحنة من المستلزمات الطبية

2020/11/17 | 13:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مدير منفذ عرعر الحدودي العميد حبيب كاظم، ان المملكة العربية السعودية ستهدي العراق 15 شاحنة من المستلزمات الطبية.

وقال كاظم في تصريح صحفي تابعته “تقدم” إن “جميع الاستعدادات الخاصة بافتتاح المنفذ مع الجانب السعودي يوم غد، انجزت بالكامل”.

وبين بالقول، إن “المنفذ سيشهد دخول 15 حافلة مقدمة من الملك سلمان هدية لوزارة الصحة العراقية”، مشيراً إلى أن “المنفذ سيشهد حفل افتتاح بحضور رسمي رفيع”.

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