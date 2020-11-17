هل ستواجه موازنة 2021 مصير سابقتها؟

2020/11/17 | 14:06 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أكد عضو اللجنة المالية النيابية شيروان ميرزا، الثلاثاء، قرب وصول موازنة 2021 الى مجلس النواب، مبينا ان البرلمان لن يسمح للحكومة بعدم وجود موازنة للعام المقبل مطلقا كما جرى خلال 2020.

وقال ميرزا في تصريح صحفي، إن “مجلس النواب ينتظر خلال الايام المقبلة وصول مشروع قانون موازنة العام من اجل دراستها ووضع بعض الفقرات عليها”.

واضاف ان “الحكومة اخرت ارسال الموازنة بحسب القانون الذي ينص على ضرورة ارسالها الشهر الماضي الى البرلمان”.

وأشار ميرزا الى ان “مجلس النواب مستعد تماما لاقرار الموازنة ومنع الحكومة من التصرف بشكل منفرد دون موازنة وسيتم اضافة فقرات اصلاحية كبيرة من اجل منع حدوث انهيار اقتصادي كبير يؤثر على رواتب الموظفين.

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