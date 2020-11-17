مصدر: حماس تعهدت بـ

2020/11/17 | 14:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل وفدي حركتي فتح وحماس اجتماعاتهما في القاهرة لليوم الثالث علي التوالي مع مسؤوليين أمنيين في جهاز المخابرات المصرية وذلك في إطار الاتفاق على عقد مصالحة شاملة بين جميع الفصائل الفلسطينية.

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