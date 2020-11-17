ماكرون والإسلام السياسي: لا تلعنوا حامل الرسالة! - إلهام مانع

2020/11/17 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إلهام_مانع هذا المقال هو ترجمة (بتصرف) للكلمة الرئيسية التي الفتها الكاتبة باللغة الألمانية في مؤتمر مؤسسة شادر في دارمشتات (عبر الإنترنت) في 6 نوفمبر 2020لم اعد قادرة على سماع الأخبار.



ولا أقصد فقط أخبار الانتخابات الرئاسية الأمريكية.



كان عام 2020 ولا يزال عامًا صعبًا.سيطرت فيه الجائحة على حياتنا.



وأطبقت على أنفاسنا بقيودها.



ورغم ذلك جمعت البشر معاً في كل ركن من أركان العالم في معرك ......





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