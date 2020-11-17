بمناسبة وبدون مناسبة - اشرف عتريس

2020/11/17 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اشرف_عتريس مناسبة المهرجان القومى للمسرح المصرىانا شخصيا كمسرحى أتمنى ان يكون العام كله مهرجانات مسرحية وعروض فنية وفرق تنافس وندوات ومحاضرات وجمهور جديد يحضر كل هذه الفعاليات كى نفيد جميعا بلا مكابرة ونكران لقيمة كبيرة نسعى إليها كى تستعيد مجدها ,,بخصوص المسابقة لامانع ولا خلاف ان تكون (واحدة ) بدلا من التشتيت والانشغال عن ماهو أهم من التزاحم بلا فائدة وتقسيم المهرجان الى شُعب واقسام ومس ......





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