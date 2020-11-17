2020/11/17 | 14:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محافظة العاصمة العراقية بغداد، اليوم الثلاثاء، قرب افتتاح مشروع المراقبة الأمنية للعاصمة المتضمن 2500 كاميرا حديثة عالية التقنية....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: اجراء جديد في بغداد سيقلب معادلة الوضع الأمني ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: اجراء جديد في بغداد سيقلب معادلة الوضع الأمني ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).