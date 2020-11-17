هكذا تسرق القوات الامريكية النفط السوري وتهربه!!

2020/11/17 | 14:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة "سانا"، إن " الاحتلال الأمريكي يواصل سرقة ونهب الثروات السورية، حيث أخرج 120 صهريجا محملا بالنفط المسروق باتجاه الأراضي العراقية عبر معبر ...

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