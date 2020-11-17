نصيف: ايران كانت ابرز المدافعين عن سيادة بغداد واربيل

2020/11/17 | 14:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت عضو مجلس النواب العراقية عالية نصيف، حديث بعض القيادات السياسية الكردية عن الدور الايراني بشان منع صرف رواتب كردستان العراق بغير الصحيحة، مبينة ...

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