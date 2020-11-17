2020/11/17 | 14:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – افاد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، تكليف اللواء “فارس عامر” مديراً للمرور العامة بدلاً من اللواء “زهير الخفاجي”.وأضاف المصدر في تصريح صحفي، انه “تم احالة الخفاجي الى امرة وزارة الداخلية”.يذكر ان اللواء فارس عامر كان يشغل منصب مدير مرور الكرخ.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تكليف اللواء فارس عامر مديراً جديداً للمرور العامة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تكليف اللواء فارس عامر مديراً جديداً للمرور العامة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تكليف اللواء فارس عامر مديراً جديداً للمرور العامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).