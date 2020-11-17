كورونا يصيب حارس مرمى المنتخب العراقي والمدرب المساعد

2020/11/17 | 14:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المنسق الاعلامي للمنتخب العراقي بكرة القدم هشام محمد، يوم الثلاثاء، عن اصابتين جديدتين بكورونا في صفوف الوفد العراقي لكرة القدم.

وقال محمد في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، انه "تم تأكيد إصابة حارس منتخبنا الوطني، جلال حسن، بفايروس كورونا، بالإضافة إلى المدرب المساعد، السلوفيني التش، الذي تأكدت هو الاخر إصابته بالفايروس، وتمَ نقل الاثنين إلى مكان العزل الصحي في دولة الامارات العربية المتحدة، لتلقي العلاج حسب البروتوكول الصحي المعتمد هناك".

وأضاف: ان "الحارس جلال حسن سيغيب عن قائمة منتخبنا الوطني لمباراة اليوم أمام اوزبكستان في المباراة الودية الثانية لأسود الرافدين بعد جائحة كورونا، كما سيغيبُ المدرب المساعد عن الوجود مع الملاك التدريبي في المباراة".

PUKmedia‌

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