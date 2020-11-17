نائب يرجح وصول موازنة 2021 الى البرلمان مطلع العام المقبل

2020/11/17 | 14:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجح النائب عن تحالف سائرون، جواد الموسوي، وصول موازنة عام 2021 مطلع العام المقبل.

وقال الموسوي في تصريح متلفز تابعته “تقدم” إن “موازنة عام 2021 من المؤمل ان تصل الى البرلمان الشهر القادم”، مرجحاً تأخرها الى “الشهر الذي يليه (مطلع العام المقبل)”.

واوضح ان “الموازنة ستكون مهمة جداً ومصيرية للشعب العراقي في ظل التحديات التي الاقتصادية والصحية التي تشهدها البلاد”.

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